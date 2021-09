Shock en Televisa: Lucero confiesa al aire que Mijares la tachaba de "loca" antes de divorciarse

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la cantante y actriz Lucero desató revuelo debido a la inesperada confesión que hizo a través de la pantalla de Televisa sobre cómo fue su matrimonio con el padre de sus dos hijos, Manuel Mijares.

Durante varias emisiones del reality dominical El Retador, donde comparte créditos con su exesposo y con Itatí Cantoral, la guapísima artista mexicana ha hecho varias revelaciones sobre su relación y divorcio de Mijares.

En una ocasión la intérprete de éxitos como Electricidad declaró que por ardida lanzó el sencillo No pudiste amar así con dedicatoria para Mijares, pues él sacó la canción Me tenías luego de su divorcio pero él no se la dedicaba a nadie pues ni siquiera era de su autoría.

Sin embargo, en la más reciente emisión de El Retador, la villana de telenovelas confesó 'sin pelos en la lengua' que su exesposo la llamó "loca" en varias ocasiones.

Resulta que en el escenario se presentó la participante Diana y dejó a todos boquiabiertos con su interpretación, pero Manuel estaba mudo y no sabía cómo aplaudir su talento.

Espectacular, o sea estás loca".

Itatí de inmediato interrumpió y afirmó que el cantante solo le dice "loca" a ella y a Lucero, por lo que esta última añadió:

A mí me lo decía bastante, por cierto", comentó la actriz de Soy tu dueña.

Al parecer todo se trató de una simple broma que Mijares prefirió ignorar, pues no dijo nada y mejor siguió dando su crítica a la competidora.

