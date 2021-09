¡Tiembla TV Azteca! Tras 16 años en Televisa y renunciar a 'Hoy', conductora se une ¿a 'VLA'?

Ciudad de México.- Luego de que el pasado mes de julio una querida conductora renunciara al programa Hoy tras 16 años en Televisa, confirman que se integra ¿a la competencia Venga la Alegría de TV Azteca?

Se trata de la conductora y exreina de belleza Marisol González, quien apenas en julio anunció en vivo entre lágrimas que tenía que dejar el matutino por motivos familiares luego de 3 años al aire junto a Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Raúl 'El Negro' Araiza, entre otros.

Marisol comentó entonces que su decisión tenía que ver principalmente con algunos viajes que debía hacer a Torreón, Coahuila con su esposo Rafael Márquez Lugo, además de que quería dedicar tiempo a sus hijas.

Tengo varios viajes a Torreón, de donde yo soy. Mi esposo va a hacer algunos proyectos por allá. Por eso pedí un tiempo. Creo que cuando lo traté de decir no me expliqué bien por la lloradera, pero esa es la razón", dijo hace unos meses.

La presentadora no descartó la probabilidad de volver, añadiendo que esperaba que esta separación fuera momentánea, y vaya que lo fue, pues este jueves Marisol regresa al programa Hoy, pero esta vez como juez en audiciones del reality Las Estrellas Bailan en Hoy.

Usuarios rápidamente reaccionaron al regreso de Marisol tras apenas unos meses de ausencia y escribieron:

González, quien debutó en la actuación en 2005 en la televisora de San Ángel luego de participar en Miss Universo 2003, se integró en 2008 al equipo de Televisa Deportes. En 2018 se incorporó al matutino y conquistó al público.

Desde antes de que confirmara su salida, ya circulaban rumores de que dejaría el matutino producido por Andrea Rodríguez. Aunque ya se advertía que sería por razones personales, el columnista Álex Kaffie sostuvo que era porque estaba harta por "las hostilidades" de una de las conductoras titulares.

Ella nunca tocó el tema y al despedirse en el programa, ahogada en llanto, dijo:

Me cuesta mucho porque no quiero dejar, no sé estar sin trabajar pero por ahora es una decisión familiar, nos queremos dar un tiempo y me voy a separar con mi familia para atender esa parte, la de mamá, la de esposa y atender a mi equipo que es mi pilar y lo será toda la vida".