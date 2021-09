¡Tiene cáncer! Tras 15 años vetado de Televisa y vender salsas para vivir, actor da dura noticia

Ciudad de México.- Un controversial actor, quien estuvo 15 años vetado de Televisa luego de un fuerte escándalo y apenas fue 'perdonado' este año para volver a sus filas, hizo una fuerte confesión sobre su salud que dejó en shock.

Se trata de Bobby Larios, quien debutó en la televisora de San Ángel en 1996 y fue castigado luego de que tuviera un apasionado romance con Niurka que empezó cuando se conocieron en el melodrama Velo de novia (2003).

En ese entonces, la cubana estaba casada con el productor de telenovelas Juan Osorio. Tras conocer a Bobby, se separó de Osorio y ella y Bobby rápidamente se volvieron una de las parejas más polémicas del medio del espectáculo.

En ese entonces, Bobby era un bailarín y actor que desde finales de los 90's buscaba alcanzar la fama, pero lo que no sabía es que, tras empezar a triunfar, todo se vendría abajo por la relación con la vedette.

Según contó hace algunos meses para el matutino Venga la Alegría de TV Azteca, Larios confesó que el veto en Televisa, provocado por su romance con Niurka, lo dejó fuera del proyecto Mujer de madera (2004) al lado de Edith González.

Después de participar en La verdad oculta en el 2006, su último proyecto en el canal de Las Estrellas, se fue de México y se dejó de saber de él, ya que las ofertas laborales se detuvieron y se le cerraron las puertas de Televisa.

Bobby se vio obligado a emprender un negocio ante la falta de ingresos por la pandemia y ya viviendo en Estados Unidos comenzó a vender salsas, sin embargo, Televisa le levantó el veto y se confirmó su participación en el reality Inseparables, el cual se estrenó este lunes.

Ahora, confirma una terrible noticia que nadie se esperaba. El actor mexicano reveló que hace pocos meses padeció cáncer de próstata, el cual pudo detectar y combatir a tiempo, ya que continúa tratándose.

En entrevista con Chisme No Like, conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain, mencionó:

Posteriormente, Bobby explicó que tenía mucho miedo ya que gran parte de su familia ha muerto por esta enfermedad:

Sobre la reacción que tuvo tras la noticia, Larios contó que no pudo evitar romper en llanto y estaba inconsolable:

Me puse a llorar, mi esposa me abrazaba, porque mi esposa es sobreviviente de cáncer de mama, me puse a llorar como niño en la camioneta, no podía creer lo que me estaba pasando, y cuando los doctores me revisaron me hicieron 12 biopsias, fue el dolor".