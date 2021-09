¡'Wolverine' será mexicano! Marvel revela nombre del actor que prestará su voz a este personaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El público mexicano quedó asombrado ante la noticia que Marvel Comics hizo recientemente al integrar a un mexicano a sus filas.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata del actor Joaquín Cosío quien próximamente dará vida al emblemático personaje de Wolverine y que además participarán otros mexicanos en la nueva producción de Marianna Burelli y Bruno Bichir.

Serán ellos los encargados de prestar su voz en la serie de Marvel que llevara por nombre Wolverine: La larga noche y podrá ser vista a través de algunas plataformas de streaming.

No sería la primera vez que Joaquín Cosío participe en un proyecto de Marvel, pues justo hace dos años ya había aportado su voz para Scorpio en la película Spider-man: Into the Spider-Verse.

Sin duda la participación de este grande en la actuación mexicana llena de orgullo al público de México pues pone en alto el talento nacional.

Fuente: TV Notas