Abusos y secuestro: Tras 15 años en Televisa, conductora llora al aire y hace dura confesión

Ciudad de México.- Una icónica y famosa presentadora, que lleva más de 15 años trabajando para Televisa, abrió su corazón durante un programa de Canal 5 y rompió en llanto para hablar sobre lo peor que ha vivido a su corta edad.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

La conductora Yared Licona, mejor conocida como 'Wanders Lover', se encuentra participando en el reality de Televisa Inseparables: Amor al límite y su expareja Radamés de Jesús sacó a flote el tema del secuestro que vivieron juntos hace unos años.

Yo creo que es lo peor que le puede pasar a alguien, la incertidumbre de no saber si te van a entregar a tu mujer viva o no. Gracias a Dios está completa, mi familia está completa, y es lo que yo más agradezco", comentó entre lágrimas.

Por su parte, Licona se encontraba en la casa con sus demás compañeras de programa y decidió sincerarse para hablar de todo lo que pasó durante la privación de su libertad, afirmando que este hecho la marcó de por vida y además provocó su ruptura con Radamés.

Tu vida cambia por completo. Te amarran el dedo y te dicen: 'se lo voy a mandar a tu familia', que te avienten la comida, ya no es lo mismo. Cuando salí, gracias Dios, de eso; yo llegué a la casa y era diferente, empezaron los problemas con Radamés, le tenía coraje porque él se había ido y yo me había quedado, no entendía muchas cosas, luego él me quería abrazar y acostarse conmigo yo no quería, brincaba en las noches lo empecé alejar y el error fue no tomar terapia", relató.