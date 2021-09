Alfredo Adame podría ir a prisión por señalar a Lizbeth Rodríguez de ser cómplice de Laura Bozzo

Ciudad de México.- A un mes de que iniciara el escándalo por la orden de aprehensión en contra de Laura Bozzo, quien se encuentra prófuga de la justicia, la influencer Lizbeth Rodríguez se pronuncia al respecto.

La polémica creadora de contenido en redes se lanzó en contra de Alfredo Adame quien la señaló de estar escondiendo en su casa a la conductora.

En entrevista para el programa De primera mano, la exintegrante de Badabun reveló que se encuentra dispuesta a actuar legalmente en contra del actor a quien calificó de "oportunista" con quien hace tiempo se negó a trabajar debido a su mala reputación.

Siempre va a haber momentos para que los oportunistas quieran aprovechar y demás...en algún momento me invitó a hacer una entrevista, yo pedí referencias de él, me dieron referencias muy malas, entonces dije, 'no, por qué voy a colaborar con una persona que tiene tantos antecedentes de maltrato y difamación y demás'".