¿Chapoy la vetó? Tras pleito con TV Azteca, productora de Televisa revela si corrió a actriz

Ciudad de México.- Luego de que se rumorara que la actriz y cantante Gloria Trevi había perdido su proyecto en Televisa por los recientes problemas legales en los que está involucrada y que Pati Chapoy habría tenido algo que ver en esto, una productora de la televisora de San Ángel rompe el silencio.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Como se recordará, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia en contra de la artista y su esposo, Armando Gómez Martínez, por presunta evasión fiscal que ascendería a más de 400 millones de pesos, así como operaciones de procedencia ilícita.

Aunque la cantante negó estas acusaciones, se puso en duda la bioserie que la productora Carla Estrada está preparando en Televisa.

Además, surgieron especulaciones acerca de si este problema con la ley tendría algo que ver con el pleito legal que sostiene con TV Azteca y la titular de Ventaneando desde hace más de 20 años.

¿Esta denuncia fue 'venganza' de parte de Pati Chapoy como se especula? ¿Ordenó que la vetaran de Televisa? Al parecer no, pues fue la misma productora quien señaló que apenas sostendría una reunión con ejecutivos para afinar detalles del presupuesto para la serie.

No, para nada. Estoy en una junta de Zoom en este instante (...) No, no está cancelada, de hecho mi junta es de presupuesto", señaló Carla Estrada en una breve entrevista con el canal de YouTube Productora 69.