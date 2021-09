¿Está celosa? Ángela Aguilar revela en TV Azteca que 'pelearía' un amor como el de Christian Nodal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La cantante Ángela Aguilar sorprendió recientemente al reaccionar a la mediática relación de Belinda y Christian Nodal quienes se encuentran a punto de llegar al altar.

A través del programa Ventaneando, la talentosa hija de Pepe Aguilar confesó sentir admiración por la feliz pareja y reveló que le gustaría tener un romance tan bonito como el suyo.

Me encanta y esa pareja te lo juro que me llena el corazón porque como que me llena de ilusión que yo algún día pueda tener una pareja en la industria que esté todo bien y tranquilo en ese sentido así que ¡Qué padre! ¡Qué inspiración de pareja!", dijo.

Cabe recordar que tras lanzar el dueto del tema Dime como quieres junto al sonorense, la joven generó polémica al especularse una supuesta relación amorosa entre ellos, situación que no trascendió.

Sin embargo, la famosa aseguró que sí le gustaría vivir un romance con alguien del medio, pero por otro lado su personalidad más discreta preferiría mantenerlo en privado, cuando se llegue el momento.

Siento que, por un lado es una inspiración porque la neta está muy padre que puedan enseñar su amor tan grande a través de las redes sociales. Pero por otro lado, siento que como yo soy una persona un poco más privada, no sé si lo sacaría", recalcó.

Fuente: SDP Noticias