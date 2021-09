Galán de Televisa llega a 'Hoy' con novia 28 años menor y se lo comen vivo: "Abuelito rabo verde"

Ciudad de México.- El querido actor de Televisa Alexis Ayala apareció en el programa Hoy a través de una entrevista que brindó y causó revuelo entre el público pues presentó formalmente a su nueva novia, la actriz Cinthia Aparicio, a quien le dobla la edad.

La actriz de 28 años reveló que su romance con el actor de 56 no es reciente, aunque hasta este momento decidieron confirmarlo.

Por su parte, el protagonista de telenovelas se dijo feliz por su noviazgo con Cinthia: "Muy contento, me siento muy bien acompañado, estamos viviendo un día a día sensacional y donde de repente hemos tenido una comunicación, una comunión muy importante en cuanto a cosas y pensamientos".

Ante la pregunta de cómo la conquistó, la joven estrella de La Rosa de Guadalupe comentó: "Siendo directo y detallista, pero me encantó que fuera directo, de 'así están las cosas… ¿cómo ves?'".



Por último, Alexis Ayala aprovechó los micrófonos del programa para desmentir a la revista TVNotas pues en la portada del martes un padre desentendido de su hija menor, fruto de su relación con su exmujer.

Fernanda y yo tenemos una gran comunicación, de hecho, cuando salió la nota luego luego ella me mandó las fotos y me dijo ‘oye, ¿ya lo viste?’, porque nosotros estábamos en Las Vegas, fuera de México, y le dije ‘sí, ya la vi no te preocupes’, y me dice ‘bueno porque me están hablando para entrevista’, y le digo ‘pues tú contesta la verdad que tenemos’, y la verdad que tenemos es que nosotros tenemos un buen entendimiento”, detalló.