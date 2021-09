¿Luto en la dinastía? Tras 52 años en Televisa, actriz filtra inesperada noticia sobre Silvia Pinal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida cantante y actriz de Televisa, quien tiene 52 años de trayectoria en esta empresa, se entrevistó con diversos medios de comunicación y filtró una inesperada noticia sobre la aclamada artista Silvia Pinal.

En días pasados la matriarca de la dinastía Pinal dejó impactados a sus seguidores pues en plena celebración de cumpleaños confesó que a sus 90 años tenía novio y habló de lo feliz que se sentía con esta persona.

El novio que tengo me gusta como es… es guapo, simpático, le gusta cantar, canta muy bonito... el novio que tengo me gusta como es, es guapo, le gusta cantar y tiene unos ojos muy bonitos... es secreto (su nombre)", dijo la primera actriz.

Sin embargo, hace algunas horas su hija Silvya Pasquel, quien muy rara vez ha trabajado para TV Azteca, apareció en un evento en la Ciudad de México y dejó sin palabras a los reporteros al confesar que su mamá no tiene novio como lo hizo creer.

Es muy cotorra mi mamá... imagínate novio a estas alturas, los dos en silla de ruedas", dijo Sylvia.

La estrella de Televisa aseguró a la prensa que seguramente se trató de una broma de 'La Pinal' pues ella conoce su sentido del humor.

¡No es cierto! mira lo que pasa es que con Cravioto ( Fernando Cravioto) siempre le lleva Las Mañanitas y dice que es su novio", añadió Pasquel.

Durante la plática, la cantante también aseguró que no le gusta tener la "estafeta de Carmelita Salinas de la familia" y explicó que no hablará sobre temas delicados de sus seres queridos para "no quedar mal".

