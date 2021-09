¡Murió su hija! Sin exclusividad en TV Azteca y despido de Televisa, conductora da dolorosa noticia

Ciudad de México.- Luego de que fuera despedida de manera inesperada de Televisa y que TV Azteca, empresa en la que estuvo 20 años, presuntamente la vetara y perdiera su contrato de exclusividad, Rocío Sánchez Azuara recuerda la trágica muerte de su hija.

Tras el gran éxito que fue Ciudad Desnuda (1995) y Cosas de la vida (1999-2003) en el Ajusco, la presentadora se alejó un tiempo de la conducción, sin embargo, aunque estuvo un tiempo en Televisa haciendo Tercera en discordia, su programa fue cancelado y meses después se incorporó a las filas de Imagen Televisión.

Fue en el matutino Sale el Sol que la conductora de Rocío a tu lado abrió su corazón y recordó a su hija Daniela a dos años de su lamentable fallecimiento tras perder la batalla contra el lupus eritematoso que padecía desde hace 20 años.

Así compartió su sentir en el segundo aniversario de la muerte de su hija y dijo:

Lo difícil es no saberla físicamente, sí saberla conmigo espiritualmente porque está en cada instante de mi vida, haciéndose presente de todas las formas posibles, no solamente a través de los colibrís, hay muchas formas en las que Daniela se manifiesta todos los días y yo lo agradezco".

Contó, al borde de llanto, que lo que le resultaba más difícil es que no podía verla físicamente.

Lo único que es muy difícil para mí es no poder verla porque físicamente no puedo y es el único trabajo que me cuesta bastante, es un dolor que sé estará ahí todo el tiempo".

La presentadora habló de cómo ha salido adelante tras enfrentar esta dura tragedia, además de la muerte de su madre el año pasado.

A veces sí me agarra el llanto y me desespero y reclamo, como es normal. Rocío no es un ser de otro planeta, soy un ser normal, una madre que perdió físicamente a una hija pero no perdí la esencia de mi hija".