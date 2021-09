¿Pretende 'golpear' a Aislinn Derbez? Paulina Burrola graba 'acalorado' VIDEO con Mauricio Ochmann

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más, la pareja que conforman Mauricio Ochmann y Paulina Burrola vuelve a hacer uso de las redes sociales para presumir su amor.

La guapa modelo y exreina de belleza empleó sus historias de Instagram para compartir el momento justo en el que el actor le planta un gran beso.

Mientras ella posa a la cámara, con un simple guiño lanza la señal a su amado y este no duda en acercarse y sellar su amor con un rose de labios.

No queda duda que su relación va 'viento en popa' pero aún hay quienes aseguran que la pareja no durará mucho pues, según sus experiencias, el ex de Aislinn Derbez "solo la usará y luego la botará".

Fuente: Instagram @paparazzamx