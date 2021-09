Tras 44 años en Televisa y sin exclusividad, captan a Vero Castro al amenazar a productora de 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz mexicana Verónica Castro causó revuelo entre los fans de Televisa pues hace unas horas se compartió un video en el que aparece amenazando a la producción del programa Hoy.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

La también cantante y conductora tiene un par de años fuera de la televisión mexicana y sobre todo alejada de los foros de San Ángel. Su primer proyecto en esta empresa fue en 1975 cuando grabó la telenovela Barata de primavera mientras que el último lo hizo en 2019 cuando fue juez del reality infantil Pequeños Gigantes.

Asimismo, la protagonista de melodramas como Rosa Salvaje confesó hace alrededor de 10 años que era "libre" pues había finiquitado su contrato de exclusividad con Televisa: "Estamos tranquilos, estamos correctos, firmamos un finiquito, simplemente es que yo la verdad no sé estar con contratos de ninguna especie, me quería sentir libre por eso firmé... me gusta ser libre, ir a donde me da la gana sin restricciones, eso fue más que nada".

La mañana de este jueves 23 de agosto, 'La Vero' reapareció en la señal del canal de Las Estrellas por una importante razón: Lanzar una amenaza

Resulta que la actriz envió un tajante mensaje a la producción y jueces de Las Estrellas Bailan en Hoy para exigirles que el ganador de esta temporada debía ser el reconocido peluquero Bernardo Javier.

Pasaba a decirles que ni se les ocurra que no gane Bernie porque de veras, yo me puedo poner muy mal, muy enojada", dijo la primera actriz con su tono de villana.

Por supuesto se trató de una divertida broma de la mamá de Cristian Castro pues el participante bailarín es su íntimo amigo.

Fuente: Programa Hoy