Tras 46 años en Televisa y caer en drogas, hospitalizan de emergencia a querido actor de Televisa

Ciudad de México.- El querido cómico mexicano Luis de Alba, quien tras varias décadas en Televisa fue vetado de la televisora durante años por irse a Estrella TV, fue hospitalizado de urgencia tras sufrir una caída.

Así lo informó su esposa, Abigaíl Alfaro en entrevista para el programa radiofónico Todo para la mujer. Preocupada, contó que está delicado de salud tras sufrir una terrible caída mientras estaba trabajando en Monterrey, Nuevo León.

Angustiada por el estado de salud del actor, quien apareció en programas como La Hora Pico, La Escuelita VIP y El mundo de Luis de Alba, Abigail reveló algunos detalles del accidente que tiene hospitalizado al artista conocido por interpretar al famoso personaje 'Pirrurris'.

Al pasar al baño no se fijó que había un escalón (...) y a la hora de que dio el paso no sintió el piso y cayó, desafortunadamente cayó del lado derecho donde tenía ya una prótesis en su cadera, en la cual se fracturó y se rasgó el fémur, entonces ahorita lo tengo hospitalizado con mucho dolor", contó.

Posteriormente, Alfaro manifestó su preocupación por la intervención quirúrgica a la que debe someterse De Alba: "La propuesta del médico es que tienen que operarlo para ponerle una prótesis especial porque ya como tiene rasgado el fémur tienen que ponerle una prótesis un poco más larga, también me hablaron de una placa que se le pone al fémur para reconstruir prácticamente la parte que ya está rasgada, pero es una operación y poquito delicada y sobre todo la convalecencia es lo que ya no es un tiempo normal, porque ya es una cadera que tiene dos prótesis, en cirugía esta sería la tercera, en el mismo hueso, entonces nos dice el doctor que la rehabilitación es un poquito más lenta, porque ya el organismo ya no tiene la misma resistencia".

Además, agregó que el cómico, quien luchó contra el alcoholismo y la adicción a las drogas en el pasado y actualmente está 100 por ciento rehabilitado, se mantiene positivo para salir adelante.

Mi gordo ya tiene 76 años y afortunadamente es una persona muy activa, entonces eso le ha ayudado en todos los sentidos de que tiene un poder mental y de recuperación muy grande, él se hecha porras todos los días", comentó.

Pese a la mala noticia, la pareja sentimental de Luis afirmó que la Asociación Nacional de Actores (ANDA) le está brindado todo su apoyo en relación a los gastos del hospital.

Sí, la ANDA desde el primer momento he estado apoyada por ellos, yo hice una primera valoración por la emergencia que se tenía en su momento, pero la ANDA el día de ayer estábamos en contacto (...), ahorita se presentó el médico, se presentó la ANDA", dijo al respecto.

