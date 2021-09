Tras 'infidelidad' a Andrea Legarreta, Erik Rubín explota en Televisa y da fuerte noticia en 'Hoy'

Ciudad de México.- El querido cantante y exTimbiriche Erik Rubín, esposo de la conductora del programa Hoy Andrea Legarreta, respondió tajante a una nuevo escándalo después de haber sido acusado de "infiel" hace unos meses.

El cantante ha estado envuelto en polémicas en los últimos meses, ya que como se recordará, fue acusado de haberle sido infiel a Andrea con una influencer con la que apareció en situación muy comprometedora en un viaje.

Además, Rubín fue víctima de un asalto en febrero y hace poco no descartó aparecer en Only Fans, causando furor entre sus fanáticos.

Rubín negó haber engañado a la conductora y aseguraron que seguían juntos y felices a sus 21 años de matrimonio, sin embargo, ahora está siendo protagonista de una nueva polémica que tiene que ver con su hija.

En entrevista con el matutino Hoy de Televisa, el artista respondió a cuestionamientos que mencionan que sería un villano con sus hijas y que lo acusan de mostrar su peor cara con ellas.

Y esque Rubín sigue impulsando la carrera artística de su hija Mía, quien ha decidido enfocarse en la música y hasta lanzó un disco junto a su padre llamado Raíces.

Por esta razón, Rubín ha recibido críticas y ha levantado especulaciones sobre si podría convertirse en Luisito Rey, padre de Luis Miguel, y 'explotar' a su hija como él lo hizo con 'El Sol de México'.

Durante la entrevista, el marido de Legarreta negó tajantemente convertirse en él al referirse al ámbito profesional de su hija Mía. Mientras el reportero del matutino le recordaba la forma en que Luis Rey trataba a LuisMi como mánager, Erik comentó bromeando:

No, ¿por qué no?, ¡hay que exprimir a los chamacos!".

No obstante, ya en un tono más serio, Rubín explicó:

No, la verdad es que ella tiene su lana ahí, su lana es intocable, pero... no lo hago esto por negocio, lo hago por amor, la escuela sigue y para ella esta es su vida, o sea, no es una decisión mía de 'a ver mi hijita, ¡órale a cantar!', gracias a Dios no tenemos la necesidad".