¡Lo perdió todo! Tras despido de TV Azteca, exactriz de Televisa llora en vivo y da triste noticia

Ciudad de México.- Hace unas horas la famosa actriz y conductora Natalia Alcocer, quien dejó Televisa hace unos meses para unirse a TV Azteca, apareció destrozada y llorando en sus redes sociales y compartió una desgarradora noticia con sus fans.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

La exintérprete de La Rosa de Guadalupe y otros proyectos de San Ángel dejó en shock a sus miles de seguidores al confesar que está sufriendo violencia por parte de su expareja, el empresario Juan José Chimal, padre de sus dos hijos menores.

Me hacen llorar de rabia… la violencia psicológica, económica y física que yo y mis hijas hemos sufrido y más los últimos días es inhumana, que uno de los seres que se supone que más las tiene que amar las ponga en situaciones como en las que las está poniendo para castigarme a mí no tiene nombre", escribió en un post de Instagram.

Natalia, quien inició su carrera con el programa Zona Ruda transmitido por Canal 5, transmitió en vivo en su cuenta de Instagram para explicar la dolorosa situación que está viviendo con su exesposo, de quien se separó en 2020 luego de una serie de infidelidades que ella misma confirmó.

La exparticipante del reality Survivor México detalló que el padre de Bruna y Leonor no se está haciendo responsable de los gastos como pagar la escuela, el departamento, la comida, etcétera, y ella está desesperada pues acusó al empresario de 'comprar' a las leyes.

Hoy no sé en quién confiar, a quién acudir, con quién levantar la mano, con qué abogado acercarme sin sentir que se van a comprar, que me están diciendo la verdad, que me están diciendo una mentira. Cuando yo lo único que quiero es lo mejor para mis hijas, lo que se merecen y lo que yo me merezco", dijo la 'Vikinga' entre lágrimas.