Quedó en ruina y pidió limosna: Exhiben en Televisa a exactriz de TV Azteca por enorme deuda

Ciudad de México.- Durante la reciente transmisión del programa Hoy se sacó a la luz que presuntamente la aclamada actriz y cantante Lolita Cortés, quien colabora en esta emisión y antes trabajó para TV Azteca, tendría una enorme deuda económica.

Los últimos meses para la conocida 'Jueza de Hierro' no han sido nada fáciles y es que además de la dolorosa muerte de su madre, quedó en la ruina. Debido a la llegada de la pandemia, perdió su única fuente de ingresos por el cierre de teatros.

En este tiempo, la estrella de la comedia musical fue sometida delicada cirugía en la espalda y los problemas financieros no se hicieron esperar. El portal de YouTube Chacaleo aseguró que Lola tuvo que vender su ropa y zapatos para sobrevivir, así como pedir donaciones a sus fans de redes sociales.

Lolita se vio obligada a deshacerse de los pocos bienes que le quedan y hasta a pedir limosna", señaló el medio especializado en espectáculos.

Por fortuna, la exjurado de La Academia ya tiene trabajo y en una entrevista con el matutino de Las Estrellas aseguró que pagará hasta el último peso que debe en el hospital donde fue intervenida quirúrgicamente.

No, porque yo me comprometí, yo estoy pagando, yo en ningún momento me pienso desaparecer, yo les voy a pagar hasta el último centavo de lo que invirtieron en mí, porque gracias a ellos estoy de pie", dijo.

Cortés también señaló que si bien no ha saldado todo lo que debe, está haciendo pagos 'chiquitos' pues no cuenta con la solvencia económica para liquidarlo de inmediato: "Hemos ido, o sea, tampoco es que gane dinero yo para pagar todo lo que debo, aquí la cosa es que es una deuda que bendito sea Dios el hospital me está aguantando, ya pagué la hospitalización de las dos cirugías, solo la hospitalización, ahora tengo que pagar doctores e instrumentos".

Además la aclamada intérprete resaltó que la Asociación Nacional de Actores (ANDA) no quiso cubrir los gastos de sus cirugías.

Por último, Lola confirmó lo que todos los televidentes estaban esperando y dijo que sí volvería como juez a la segunda temporada del reality matutino Las Estrellas Bailan en Hoy.

