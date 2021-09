Tras 17 años desaparecido, famoso galán vuelve; Televisa lo vetó por traicionarlos con TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de 17 años desaparecido luego de que la televisión en México le cerrara las puertas, el actor Alberto Mayagoitía reaparece en entrevista con Mara Patricia Castañeda y confiesa todo sobre su ausencia.

El histrión mexicano de 53 años comenzó su carrera actoral en Televisa en 1982, en la telenovela Chispita. Después de este vinieron más melodramas como Rosa salvaje, Amor en silencio, Luz y sombra, Marisol y Salud, dinero y amor.

En 1999, el actor decidió cambiar de televisora y se unió a las filas de TV Azteca donde hizo el villano principal Catalina y Sebastián, luego La revancha y finalmente, su último papel antes de dejar la televisión: Guillermo Pérez 'Billy Billetes' en Como en el cine (2002).

En la entrevista, en la cual abrió su corazón, primero recordó cuando Televisa le dio su primera oportunidad y cómo fue su salto a la fama cuando estuvo en Pobre juventud en 1986, además de hablar de Luz y sombra, la cual protagonizó con Thalía.

Fue una novela muy importante para mí, por ahí la repiten de vez en cuando y me llegan unos centavos", dijo.

El histrión habló de por qué terminó su ciclo en Televisa luego de que se perfilara como galán protagónico y de repente se cambiara a TV Azteca. Aunque admitió que le quitaron su contrato de exclusividad, confesó que esa no fue la razón.

Sucedió que empecé a sentirme como dicen por ahí: 'Ya no me hallo en esta casa señora'. No tuvo nada que ver con que me quitaran la exclusividad porque cerró su ciclo ni que no estuviera mi foto en un pasillo donde estaba antes, sino más bien porque llegó un punto en el que productores empezaron a traer a actores de otros países y quien trajera al actor más raro del país más exótico y más raro le iba a mejor y eso lo sentí muy injusto".

Al hablar de por qué eligió irse al Ajusco, dijo: "Me empezó a gustar lo que hacía TV Azteca como Nada Personal, me acerqué a ellos e hice algunas cosas importantes con Antulio Jiménez Pons".

Reveló que cuando dejó TV Azteca y quiso volver a la televisora de San Ángel, esta le cerró las puertas por haberlos 'traicionado' con la competencia.

Dejé pasar unos años, toqué nuevamente la puerta de Televisa y no lo logré. Yo seguía en la lista de los que llaman los no contratables y hasta la fecha ahí sigo".

Contó que después de enterarse de su veto, se fue y lleva 17 años fuera de la televisión, 15 de ellos viviendo en Estados Unidos, donde se dedica al comercio y a su monólogo de temática católica llamado Mi Cristo Roto.

He mantenido la parte actoral viva a través de 'Mi Cristo Roto', un monólogo que he presentado a través de más de 700 representaciones, haciendo cápsulas de YouTube y otras cosas que mantienen mi comunicación con el público y mi marca personal".

El actor fue cuestionado en concreto sobre el motivo por el cual abandonó la fama en la cúspide de su carrera y empezó a comprar autos para arreglarlos y venderlos.

Mucho se debió a ese día (que lo rechazaron), porque TV Azteca supo que me había acercado a Televisa y Televisa no estaba dispuesta a contratarme. Eugenio Cobo dijo: 'Necesitas encontrar a un productor que te contrate para un papel y defienda tu candidatura por encima de cualquier otro actor de tu edad y tu tipo que no se haya ido a trabajar a TV Azteca'", recordó.

Contó que al poco tiempo de intentar encontrar a este productor e ir a Televisa, le dijeron que no podía entrar, pues estaba vetado y se vio obligado a un retiro prematuro.

Tuve que promover mi carrera por teléfono desde fuera y ahí como que... doblé las manos, no tanto por el ego y lo diré con miedo de caer gordo, creo que lo que me alejó del mundo de la televisión fue el éxito en los negocios, porque me empezó a ir muy bien y ganaba más acá que allá; acá soy dueño, allá empleado. Aquí sale mi cara en la tele y tengo fama pero acá tengo estabilidad y paz".

Sin embargo, tras esta travesía, Mayagoitía contó el motivo por el que decidió volver a sus 53 años.

Este pasado diciembre atragantándome las 12 uvas, entre la 7 y la 8 más o menos (ríe) Me propuse que este año volvería a pararme frente a la cámara y que este año empezaría a promover mi talento y mi servicio a la humanidad a través de mi actuación; todavía no he formalizado nada pero ya empecé a mover los hilos, me hice fotos, llamé a personas".

Y aunque ahora está consciente de que la fórmula ha cambiado pues ahora "tienes que tener agente de Relaciones Públicas, estar activo en redes sociales" y demás, aseguró que antes no lo veía así.

Antes yo no lo supe entender, el medio cambió y en ese momento yo no me supe encontrar y busqué continuar mi desarrollo personal en TV Azteca".

Finalmente, dijo que está en pláticas con el productor Gerardo Quiroz para su regreso a la pantalla chica, pero no quiso dar más detalles hasta que sea confirmado.

Tuve una plática importante con Gerardo Quiroz y quiere que esté en un proyecto en televisión que quiere levantar".

