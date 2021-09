TV Azteca 'golpea' a Chiquis: Conductor de 'Ventaneando' destroza a la cantante tras los Billboard

Ciudad de México.- La noche del pasado jueves se realizó la entrega de los Premios Billboard en donde las famosas asistieron a la gala con sus mejores outfits.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Espectáculos "Estirada, bájele al bótox": Chiquis Rivera se exhibe con tremendo 'look' y se la comen viva

Quien desató una gran polémica es la cantante Chiquis Rivera pues al lucir un soberbio vestido de color naranja de la diseñadora de modas Kimberly Larrianna provocó un sinfín de duros comentarios de parte de algunos usuarios en redes sociales.

Luego de muchas comparaciones y burlas, quien se sumó a estos comentarios fue el controversial conductor de Ventaneando, Daniel BIsogno.

Fue en la emisión de este viernes en el programa de TV Azteca donde el presentador expuso su opinión respecto al ajustado vestido color naranja que utilizó la hija de la fallecida cantante Jenni Rivera.

Parece calabaza de Halloween no la mueles… pero hay cosas que te quedan y cosas que no", mencionó Bisogno.

Por su parte, horas antes, Chiquis se había pronunciado a través de su perfil de Twitter donde enviaba un mensaje a los haters:

No. No soy la mujer delgada que quizás 'algunos' quisieran ver en un vestido pegado, caminando en una alfombra roja… pero lo que sí soy, es una mujer que no le tiene miedo a los retos, de tomar riesgos e intentar algo diferente, fuera de lo frecuente", escribió.