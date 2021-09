¡TV Azteca lo vetó! Tras traicionar a 'Hoy' y 12 años en Televisa, conductor regresa ¿a 'VLA'?

Ciudad de México.- Un querido conductor que 'traicionó' al matutino Hoy durante varios días luego de cambiarlos por otro programa y dejar el foro, reaparece a cuadro ¿en Venga la Alegría?

Se trata de Paul Stanley, quien llegó en 2012 al programa matutino, pero salió en 2014. Finalmente, regresó en el 2017 con la salida del actor Lisardo, pero estas últimas semanas se había estado ausentando para grabar otro programa.

¿En TV Azteca? No, el conductor estaba grabando el programa de comedia Perdiendo el Juicio, a estrenarse este lunes 27 de septiembre por Las Estrellas.

Es poco probable que Stanley se cambie al Ajusco pues como se recordará, el hijo del fallecido conductor Paco Stanley reveló que pidió una oportunidad al Ajusco antes de llegar a Televisa, pero no le abrieron las puertas, quedando vetado.

Eran fotos, yo me las tomaba y me formaba en el CEFAT (Centro de Formación y Actualización en Actuación y Comunicación de TV Azteca), pero nunca me aceptaron", aseguró Paul entonces.