¿Adiós exclusividad? Ejecutivos de Televisa niegan favor a Galilea Montijo tras 13 años en 'Hoy'

Ciudad d México.- La conductora del programa Hoy, Galilea Montijo, habría pedido un favor a ejecutivos de Televisa y estos presuntamente la habrían rechazado. ¿Se acaba su contrato de exclusividad?

Así lo informó el youtuber Dael Quiroz de Arguende TV, quien comentó que la presentadora tapatía presuntamente habría pedido un favor a altos mandos de la televisora de San Ángel, sin embargo, estos se habrían negado a cumplírselo.

¿Por qué Fernando del Solar? Como se recordará, el exconductor de Venga la Alegría cambió las filas de TV Azteca para integrarse a Televisa y unirse al programa Hoy en el 2018, sin embargo, salió ese mismo año al declarar que nunca pudo acoplarse con el elenco y no se la pasaba bien.

Aunque el argentino nunca dijo nombres específicos, es un secreto a voces que el presentador no se habría llevado bien con las conductoras titulares: Galilea Montijo y Andrea Legarreta.

Sin embargo, luego de presuntamente solicitar que se eliminara esa entrevista, altos mandos le habrían dicho que no, pues el contenido era propiedad de Mara Patricia Castañeda para su propio canal, no para Televisa.

Se desconoce si 'Gali' habría recibido algún reproche o regaño de parte de ejecutivos por hacer este reclamo, sin embargo, la conductora que lleva 26 años en la televisora y 13 al frente del matutino, sería de las pocas que aún tendrían contrato de exclusividad.

Cabe mencionar que la información no ha sido confirmada por ninguno de los involucrados, por lo que hasta ahora permanece en calidad de especulaciones.

Fernando del Solar estuvo en Venga la Alegría de TV Azteca desde el 2006 al 2012 y en el programa Hoy de Televisa en el 2018. En el 2012, el argentino fue diagnosticado con Linfoma de Hodgkin, un agresivo tipo de cáncer.

Tras superar un amargo divorcio de Ingrid Coronado, problemas de salud y laborales, el argentino ha luchado por salir adelante.

Hace unos meses, en otra entrevista, comentó que nunca encajó con los otros conductores del elenco de Hoy debido a que ellos habían sido titulares del programa por años y ya estaban muy acoplados.

Desgraciadamente no logré empatizar como a mí me hubiera gustado y por eso fue que lo dejé por la paz. Después de pasar por lo que he pasado no voy a estar en ningún lugar donde no me sienta a gusto y donde no me la pase bien", añadió.