Adiós 'Hoy': Tras perder 30 kilos, conductora traiciona a Televisa con TV Azteca y llega a 'VLA'

Ciudad de México.- La polémica periodista y conductora de espectáculos Verónica Gallardo dejó en shock este viernes al incorporarse al matutino Venga la Alegría luego de que apenas hace unos meses estuviera en el programa Hoy de Televisa.

La conductora es recordada por hacer el famoso programa de espectáculos La Oreja junto a Pepillo Origel y Flor Rubio del 2002 al 2007, el cual en su momento llegó a rebasar la audiencia de Ventaneando en el Ajusco.

La presentadora, quien también estuvo en el programa radiofónico Todo para la mujer junto a Maxine Woodside, abandonó Televisa durante años pero en el 2020 regresó.

Luego de estar como invitada en varias secciones del programa Hoy, este año sorprendió al incorporarse a TV Azteca al programa Arriba la Tarde, transmitido por el Canal A+, sin embargo, este salió del aire.

Ahora, luego de que se alejara de la televisión para dedicarse a los negocios, ya que se volvió socia del salón de belleza Di Franco en Irapuato, Guanajuato en febrero pasado, la conductora dejó en shock al lucir irreconocible en el matutino Venga la Alegría.

La periodista se sometió a un drástico cambio de 'look'. Gallardo presumía haber bajado más de 30 kilos luego de someterse a una estricta dieta y a un "sistema proteinado" tras ponerse la banda gástrica, sin embargo, confesó que subió algunos durante el encierro por la pandemia, por lo que asegura que trabaja en bajarlos.

Su presencia desató furor en Venga la Alegría, sin embargo, la conductora aseguró hace unos meses que aunque la han estado invitando a matutinos como Hoy y Sale el Sol, no planea integrarse por completo a ninguna producción por el momento.

Me gusta como estoy hoy en día; no estoy encerrada en un foro todo el tiempo y puedo estar al pendiente de mi casa, porque hubo un tiempo en el que no le ponía atención".