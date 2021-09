Por primera vez, Ángela Aguilar abre su corazón y revela si busca novio a sus 17 años

Ciudad de México.- "Libre como el viento y yendo contra corriente"; así es como describe su vida Ángela Aguilar, quien tras el fallecimiento de su abuela, la legendaria cantante Flor Silvestre, aprendió a gozar con más intensidad cada momento.

La hija de Pepe Aguilar, que a sus 17 años de edad ha causado sensación con su música y se ha convertido en referencia de la moda para muchas adolescentes, comentó que está totalmente enfocada en su carrera artística y no le interesa tener novio.

Agregó que buscar pareja es en lo que menos piensa en estos momentos y en ese sentido, su papá se siente aliviado, porque de pequeña la cuidaba mucho, aunque actualmente ya le da mayor libertad.

"Cuando estaba chiquita, mi papá me cuidaba más que ahorita que estoy un poco más grande. Creo que porque la neta no pelo a nadie, porque estoy muy enfocada a la música y sé que, si me meto una relación , ahorita no voy a poder darles una buena relación, porque estoy trabajando y ahorita es un buen momento para trabajar en mi carrera y, por ese lado, como que no tiene que preocuparse mucho", señala.

Aunque Ángela confesó que ya ha sufrido una decepción amorosa a su corta edad, pero esa experiencia le permitió componer dos canciones, las cuales estarán incluidas en su nuevo disco Mexicana enamorada.

"Escribí 'Fuera de servicio', se trata de cuando una vez me rompí el corazón yo solita, que me ilusioné con alguien. Quería escribirle una canción al teléfono, porque yo decía: ‘el teléfono me hace sentir muy triste, porque yo sé que no voy a recibir la notificación que quiero recibir, yo sé que no me va a llamar la persona que yo quiero que me llame'. Y la canción de 'Inevitable' se trata de cuando tú apuestas mucho por alguien pero que al final de cuentas no funciona".