¡Sale del aire! Tras declararse bisexual y dejar Televisa, corren a polémica actriz de TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica actriz y conductora, quien estuvo en Televisa antes de integrarse a TV Azteca, fue despedida del programa del Ajusco en el que estaba, MasterChef Celebrity México.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

La venezolana Alicia Machado fue la sexta eliminada de la competencia culinaria luego de que no lograra cumplir con lo que buscaban los jueces en cuanto al sazón de su platillo.

Machado apenas la semana pasada se sinceró en el reality y contó que padece una dolorosa enfermedad llamada fibromialgia, la cual le quita fuerza en los brazos y le impide cocinar o hacer cosas que pueden parecer sencillas.

Luego de salir adelante durante varias semanas, la exreina de belleza no logró convencer a los chefs con su "lengua a la venemex", una fusión de Venezuela y México a manera de homenaje, pues los nervios y el tiempo le hicieron una mala jugada.

Aunque el chef Joserra le dijo que estaba bien de sabor su platillo, comentó que le quedó un poco dura al no cortarle algunas partes que no necesitaba, además de que le faltó cocción.

Al final, las últimas que quedaban eran Laura Flores, Jimena Pérez 'La Choco' y Alicia. Laura fue regresada al balcón y logró salvarse de ser eliminada, sin embargo, anunciaron que de ellas dos, la venezolana era la que tenía que ir a casa.

La persona que abandona la cocina de MasterChef para siempre y para no volver jamás es... eres tú Alicia", dijo el chef Adrián Herrera.

"Lamentablemente ya hoy no la libré, no me imaginé que iba a salir pero así es (...) yo sé que Dios tiene cosas buenas para mí, tiene que tenerlas... vengo de una racha muy dura (...) me voy con muchas cosas y les estoy muy agradecida", dijo Alicia entre lágrimas.

Aunque Alicia ya sale del aire en el Ajusco, el público aún puede seguir viéndola en televisión pues actualmente forma parte del reality show de Telemundo La Casa de los Famosos, donde ha sido la protagonista de varias polémicas.

¿A qué se refería Alicia con la dura racha que había pasado?

Como se recordará, hace unas semanas, contó para el programa Hoy que a casi 6 años de perder su casa en México por un deslave, aún no logra reponer su patrimonio.

De la misma manera, la actriz de 44 años confesó que a pesar de seguir trabajando y ahorrando lo que puede para volver a tener un patrimonio, la pandemia por Covid-19 le ha dificultado esta situación y sigue luchando para sobrevivir el día a día.

Además, en La Casa de Los Famosos se ha sincerado y se ha mostrado muy triste ya que asegura que se han muerto muchos integrantes de su familia y por causas de la pandemia no ha podido estar ahí, además de que todos viven fuera del país.

En 2019, la polémica conductora reveló en una entrevista para el programa Suelta la Sopa que ha tenido varias novias, confesando que "el amor es para todos" y destapando así su "bisexualidad" en pleno Mes del Orgullo Gay.

Sí yo he tenido varias novias, besos a todas", dijo entonces.

Fuente: Canal de YouTube de MasterChef México e Instagram @masterchefmx y @machadooficial