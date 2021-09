¿Se declara gay? Tras fama en TV Azteca, desaparecido exacadémico se confiesa en Televisa

Ciudad de México.- Un querido exalumno de La Academia, quien empezó su carrera en TV Azteca pero se cambió a Televisa, reaparece con una fuerte confesión sobre su vida amorosa tras años desaparecido. ¿Sale del clóset?

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Víctor García, a quien el público conoció en el 2002 durante la Primera Generación del reality musical del Ajusco, no solo se dedicó a la música, sino también a la actuación pues estuvo en telenovelas como Dos chicos de cuidado en la ciudad y Los Sánchez.

El cantante de ranchero se cambió en 2017 a Televisa, donde se integró al elenco del melodrama Por amar sin ley. Ese mismo año se reunió con sus excompañeros de La Academia para una gira del reencuentro, sin embargo, desde hacía algunos años no se sabía de él.

Aunque se mantuvo activo en la música, la pandemia por Covid-19 hizo que el actor y cantante 'desapareciera' de la televisión por un buen rato, hasta que ahora anunció que está de vuelta en el canal de Las Estrellas.

En entrevista con Televisa Espectáculos, confesó que vivió una transformación personal durante la pandemia, asegurando que ya superó el bullying que sufrió en su infancia, pues aseguró que era muy introvertido.

Fui introvertido, aunque también creativo y ocurrente (...) lo que veo en mí me agrada mucho porque me siento alguien bien posicionado en la vida".

En el aspecto sentimental, aseguró que también tuvo un 'despertar' al no encontrar a la mujer indicada y sufrió un cambio radical, el cual lo hizo pensar en la abstinencia.

Me cuestioné eso, dejar de escoger a una persona por la vista, por la mirada, por el cuerpo... hasta un poquito entrar en la abstinencia ¿no?, porque qué bonito es compartir el sentimiento y el cariño pero yo siento que para encontrar a la persona correcta también tienes que separarte de los impulsos".

El actor incursionará en la comedia pues será invitado en el programa Más Noche de Israel Jaitovich, donde hará un sketch. Al ser cuestionado sobre si se siente cómodo en la comedia, dijo:

Me divierto mucho, siempre he sido muy obediente y pues sigo las indicaciones del director. ¿Qué quieres, qué sufra? Sufrimos. ¿Que llore? Pues lloramos, me cuesta un poco de trabajo porque soy muy alegre pero si la situación lo amerita pues le echamos ganas".