¡Se divorció! Tras 11 años en TV Azteca y drástico cambio, actriz confirma regreso ¿a Televisa?

Ciudad de México.- Luego de que confirmara su divorcio a finales del año pasado y un drástico cambio físico, una famosa actriz que había estado toda su carrera en las filas de TV Azteca y de repente los traicionó con Televisa y se retiró, confirma su regreso al Ajusco.

Se trata de la actriz argentina Ceci Ponce, quien saltó a la fama en el Ajusco en telenovelas como Soñarás, Amor en Custodia, Los Rey y Siempre Tuya Acapulco, esta última realizada en el 2014.

Sin embargo, tras tres años sin trabajar, en 2017 se fue a Televisa para hacer la serie La Piloto. Desde entonces se retiró del medio para ser mamá y durante la pandemia reapareció para contar que debido al encierro atravesaba por una crisis matrimonial con su esposo y padre de dos de sus hijos, Fran Covarrubias.

Lamentablemente, esta crisis llevó a su separación definitiva luego de seis años juntos, sin embargo, la actriz tiene buenas noticias en medio de ese trago amargo, pues aseguró que está lista para volver a la televisión y será en su casa, TV Azteca.

En entrevista para la revista TVNotas, la actriz de 39 años compartió que volvió a la actuación en la serie Un día para vivir, la cual es el regreso del Ajusco a la ficción, estrenada hace apenas unas semanas.

Estoy muy contenta y agradecida; 'Un día para vivir' es un proyecto con el que puedo hacer lo que me fascina: actuar, y a la vez seguir muy pendiente de mi familia", dijo la argentina.

Aunque contó que la pandemia por Covid-19 hizo más difícil la vida con sus hijos por las clases virtuales y el confinamiento, aseguró que ahora que va terminando extrañará pasar tanto tiempo con ellos.

Al principio de la pandemia se me complicó el confinamiento por las clases virtuales y el estar tanto en casa, pero lo disfruté muchísimo por mis hijos; esta situación va terminando y voy a extrañar estar tanto tiempo con ellos".

Como se recordará, Ponce tiene dos hijos con Fran de 3 y 6 años y una niña de 10 años con su anterior pareja. Ahora que está soltera, asegura que ha tenido buena comunicación con Covarrubias y se llevan bien, pero descartó que regresen.

Compartimos la custodia de Lucas y León, y tenemos dividido el tiempo a rajatabla, así que ha sido maravilloso (...) No regresamos nunca, pero tampoco nos soltaremos, él estará toda la vida conmigo por el bien de los niños; no tengo ni idea de lo que pasará, pero por ahora te puedo decir que no regresaré con él", mencionó.