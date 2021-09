Tras 7 años desaparecida de TV Azteca, famosa exconductora de 'VLA' regresa ¿desfigurada?

Ciudad de México.- Una famosa conductora, quien estuvo durante varios años en Venga la Alegría y en el 2014 decidió abandonar TV Azteca y dejar la televisión, fue captada en la playa y no creerás cómo luce. ¿Está irreconocible?

Se trata de Maritere Alessandri, quien triunfó en el matutino del Ajusco primero del 2008 al 2009 para después volver en 2010 y quedarse hasta el 2012.

Luego de su salida de la competencia del programa Hoy en Televisa, Alessandri permaneció en el elenco de Al Extremo, donde estuvo del 2008 hasta el 2014. Incluso, participó en el reality La Isla en el 2013, quedando en el lugar número 15.

Desde el 2014 solo ha tenido apariciones esporádicas como invitada en matutinos, pues en 2017 estuvo en Sale el Sol de Imagen Televisión y hasta volvió a Venga la Alegría en enero del 2020.

El año pasado, en una entrevista para el programa Par de dos, conducido por sus excompañeros Mauricio Mancera y Sergio Sepúlveda, confirmó que incursionó como empresaria en el área restaurantera y en la coordinación de eventos.

Además, la presentadora también tiene mueblería, con lo que se mantiene ocupada, pues aseguró que es fanática de la decoración de interiores.

Incluso, en esa entrevista Maritere comentó que le habían ofrecido trabajo en la televisora de San Ángel, pero los rechazó:

He dicho que no, ni me interesa".

A sus 48 años, Alessandri apareció luciendo espectacular y como si no hubiera envejecido un solo día. La guapa famosa fue captada como pocas veces en público por la revista TVNotas.

Crédito: TVNotas

La presentadora se mantiene en excelente forma pues es fanática del fitness y de acudir al gimnasio, por lo que no sorprendió para nada que luciera increíble.

La exconductora de Venga la Alegría fue captada en las playas de Tulum con su pareja desde hace 10 años, Max, un empresario dedicado a los restaurantes y farmacias.

Amo estar en contacto con el mar, me da paz y me inyecta de vida (...) Llevo una dieta flexible donde puedo comer lo que quiera (...) El ejercicio y yo somos una misma, es parte de mi vida y no puedo vivir sin hacerlo; ahorita me metí más a fondo", le dijo la conductora a la publicación.