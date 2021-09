Tras perder su exclusividad y 57 años al aire, polémica actriz 'desenmascara' a Televisa

Ciudad de México.- La polémica primera actriz Carmen Salinas recibió una terrible jugada de parte de Televisa luego de haberse quedado sin exclusividad hace unos años y los exhibió en su cuenta de Twitter.

Carmelita, quien ha participado en grandes melodramas de la empresa rival de TV Azteca como Mi Pequeña Traviesa, Abrázame muy fuerte, Hasta que el dinero nos separe, Mi corazón es tuyo, Mi marido tiene familia y próximamente Mi fortuna es amarte, no tuvo filtro e hizo público en Twitter lo que le hizo Televisa.

Y esque con motivo del Clásico Nacional, entre el América y Las Chivas de Guadalajara, el cual se celebrará a las 20:50 horas de la noche de este sábado (hora CDMX), la actriz fue invitada por la televisora al partido, sin embargo, todo terminó mal.

La periodista de espectáculos Angélica Palacios informó a través de su canal de YouTube:

¿Qué sucedió? La primera actriz confirmó a través de su cuenta de Twitter que la televisora de San Ángel la dejó plantada luego de invitarla al partido, por lo que se quedó "vestida y alborotada".

Que ojeéis me invitaron de Televisa al partido Guadalajara America, y a la hora de la hora me dijeron que decía su mama que siempre no, órale me dejaron vestida y alborotada. Bubububu. CS", escribió.