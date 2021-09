¡A volar Maki! Juan Soler confiesa todo sobre su nuevo romance ¿con actriz de Televisa?

Ciudad de México.- El aclamado actor de Televisa Juan Soler se sinceró en entrevista con Gustavo Adolfo Infante y por primera vez habló de su situación sentimental luego de que hace 3 años confirmara su divorcio de la actriz y conductora Maki Moguilevsky.

El artista nacido en Argentina apareció en la reciente transmisión del programa El Minuto que cambió mi destino en Imagen TV y aquí confesó que sí tiene novia, pero aclaró que no es ni actriz ni pertenece al medio del espectáculo.

Luego de declarar que tomó terapia para superar su divorcio de Maki, el actor y conductor invitado de Sale el Sol explicó que mantiene una relación a distancia con quien fuera su primer novia que aún vive en su país natal.

Soler relató que se está "acostumbrando" a tener un romance fuera de lo clásico pero explicó que tiene algunos secretos para sorprender a su amada pese a que están separados por miles de kilómetros.

La carta, el poema, el mandarle la canción que me movió y me hizo acordar, muchas flores, el regalo sorpresa… a la antigua con los beneficios de la actualidad, todas las noches hablo con ella, de hecho me quedo dormido hablando con ella".