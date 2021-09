Famoso galán de novelas hace urgente llamado a actriz; lleva 12 años desaparecida de Televisa

Ciudad de México.- El galán de telenovelas Eugenio Siller reveló su entusiasmo por volver a reencontrarse con una famosa actriz mexicana que lleva al menos 12 años desaparecida de la pantalla de Televisa.

El intérprete de melodramas como Código postal y Rebelde mandó un importante mensaje a su excolega de la pantalla chica Allisson Lozz, con quien compartió créditos en Al diablo con los guapos (2007-2008).

Hace unos días el nacido en Los Ángeles, California, realizó una transmisión en vivo junto a su amigo Andrés Zuno, quien también estuvo en el mencionado proyecto, y mostró interés por volver a reencontrarse con Allisson.

Hace mucho que no la veo y no hablo con ella", dijo Siller pues la última telenovela que hizo la actriz fue En nombre del amor en 2009.

La originaria de Chihuahua se encuentra totalmente alejada de los medios desde hace 12 años. Apenas unos meses atrás reveló que dejó de trabajar en la actuación porque tenía "pánico" por toda la presión que sintió y afirmó que vivió episodios de maltrato en su carrera. Ahora profesa la religión de Testigos de Jehová y además su fuente de ingresos es como vendedora de cosméticos.

Me gustaría que entendieran la fea sensación que me da recordar mis tiempos de actriz. Ahora soy muy feliz y que de pronto me quiten mi paz así, no me gusta", dijo hace unos meses cuando la criticaron por su nuevo trabajo.