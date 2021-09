Gloria Trevi rompe el silencio y comparte cómo fue su vida después de prisión: "Fue renacer"

Comparta este artículo

Madrid, España.- Gloria Trevi, además de ser conocida por su música, ha sido identificada por ser una de las artistas involucradas en el clan de Sergio Andrade, quien abusaba de menores. Esta relación la llevó a pasar cuatro años en prisión; ahora, la cantante, relata cómo fue salir y "rehacer su vida".

En un entrevista para El País, 'La Trevi' reveló que fue difícil salir de la tempestad, debido a que años después, e incluso ahora, a más de 21 años de los ilícitos relacionados con la trata de personas, no paran.

Reveló que lo único que le quedaba era salir adelante y trabajar.

Cuando salí de la cárcel, no fue a explicarle a la gente lo que había dicho la justicia, que era inocente. Salí a trabajar, porque si no no iba a avanzar nunca. Fue renacer, levantarme. Ahora que estoy arriba puedo compartir esta historia porque quizá pueda hacer bien", señaló la cantante al medio citado.

Asimismo, la intérprete de Y todos me miran señaló que fue la ideología del amor romántico la que la llevó a "caer" en las redes de Sergio Andrade, pues con su actuar la fue manipulado poco a poco.

Llegué a este sujeto [Andrade] con 17 años pero luego me hice adulta, dicen. No, no te conviertes en un adulto normal. Yo era más fuerte a los 15, rebelde y feminista, que a los 30 anulada y rota. Te van rompiendo de a poquito. La gente critica el silencio , pero así nos enseñan: te pego porque te quiero", explicó 'La Trevi'

Seguido a esto, reveló que se sintió en deuda con su familia luego de dejar prisión, pues fueron ellos quienes nunca la dejaron sola en ese evento.

Cuando salí de la tempestad, y aún tuvo que pasar un tiempo porque me sentía en deuda con mi familia y me quedé con mi mamá, después de todo lo que había llorado y luchado por mí. Hasta que volvió a enamorarme. Desde entonces me siento dueña de mí", dijo a 'El País'.

Finalmente, dijo que tras esta traumática e ilegal experiencia con Andrade, pensó y se juró no enamorarse, sin embargo, su actual esposo cambió su vida e idea del amor.

Dije que no volvería a enamorarme... cuando vea a un cabrón que esté bien bueno, le voy a decir, tú a la cama y adiós, pensaba. Pero entonces vi a Armando, que ahora es mi esposo, y fue de la cama a la boda. Me salió mal lo de ser mala", comentó.

Actualmente, la Trevi sería investigada por presunta evasión fiscal en Estados Unidos; no obstante, ha señalado que cooperará con las autoridades y que no volverá a pisar la cárcel.

Fuente: Milenio