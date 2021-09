Luisito Comunica sorprende con profunda ‘metáfora de vida’ desde el baño de un avión

Ciudad de México.- Con el humor que lo caracteriza, Luisito Comunica compartió un mensaje con sus seguidores en Instagram desde el baño de un avión. Durante su viaje a Nueva York, el influencer se encontró con una desagradable sorpresa a bordo de la aeronave, sin embargo, convirtió la incómoda situación en un chiste.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Al acudir al sanitario se percató de que "alguien dejó un crayolazo", por lo cual, la siguiente persona en entrar al baño pensaría que Luisito fue “el autor” de dejar el baño "tan sucio".

Enseguida convirtió la extraña experiencia en una "metáfora de vida" que se relaciona con los juicios que la gente enfrenta día tras día.

Uno lidia con juicios que no le corresponden. Hay personas que se crean una imagen de uno que no es. Hay baños sucios por los cuales seremos juzgados, aunque no hayamos tenido nada que ver y más nos agobiamos intentando aclararlo"