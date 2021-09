Mauricio Ochmann comparte FOTO en Instagram y provoca la reacción de Paulina Burrola ¿se enojó?

Ciudad de México.- El guapo galán de cine y televisión, Mauricio Ochmann empleó sus redes sociales para mostrar su atractivo físico con una simple fotografía.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Espectáculos Actor de Televisa habla de la supuesta infidelidad de su ex Paulina Burrola con Mauricio Ochmann

Fue por medio de su perfil de Instagram donde el exesposo de Aislinn Derbez compartió una imagen en la que posa muy pensativo con sus auriculares en los oídos.

La sencilla instantánea desató, como ya es costumbre, una serie de halagos y más de 100 mil reacciones de parte de sus seguidores, sobre todo de la número uno, su novia la exreina de belleza Paulina Burrola.

Como ya es bien sabido, la guapa sonorense acostumbra a compartir detalles de su relación en redes, donde demuestra el amor que siente hacia el protagonista de El Chema.

No, no, no", escribió, haciendo alusión a lo guapo que se ve.