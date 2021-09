¡Adiós TV Azteca y Televisa! Conductora lo pierde todo y desaparece; filtran dura noticia en 'Hoy'

Ciudad de México.- La mañana de este lunes 27 de septiembre el programa Hoy compartió una inesperada y dura noticia sobre Laura Bozzo, exconductora de TV Azteca y Televisa que se encuentra desaparecida y huyendo de la justicia en México desde hace semanas.

El abogado Diego Ruiz, quien encabeza la defensa de la peruana, se entrevistó con el matutino de Las Estrellas para aclarar diversas dudas entorno a este caso. Aclaró que no se ha comunicado con Bozzo desde hace semanas y que solo ha podido hablar con sus hijas.

No tengo la menor idea (si está en México) pa qué te miento, no he tenido comunicación con ella".