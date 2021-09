¿Adiós TV Azteca? Tras traicionarlos con Televisa, Chapoy veta a querido conductor de 'Ventaneando'

Ciudad de México.- El querido conductor de Ventaneando Pedro Sola regresó al programa de TV Azteca luego de algunas semanas de ausencia y Pati Chapoy no dudó en amenazarlo y 'vetarlo' en vivo por haberlos abandonado.

Luego de protagonizar varias polémicas en Twitter y estar en Televisa para hablar como nunca de su orientación sexual y revelar varios secretos de Ventaneando y su vida personal, Pedro Sola dejó el foro por varias semanas.

Pati Chapoy confirmó en Twitter que el conductor, quien lleva 25 años en el Ajusco, estaba de vacaciones, por lo que a su regreso al programa, Pati le hizo una dura advertencia al 'Tío Pedrito'.

Bienvenido... Ya le dije cuando lo vi... lo regañé, le dije que no vuelve a salir de vacaciones hasta dentro de un año. Nada de que se sienta cansado ni nada", dijo Chapoy.

Mientras que Daniel Bisogno le dijo que se veía más delgado y todos lo elogiaban por su ropa, asegurando que lucía muy bien, Pedrito reveló su secreto.

Estoy en una dieta desde antes de irme de vacaciones. Pesaba 86; el primer día que me fui pesaba 79.900 y regresé con 80.200, o sea subí 300 gramos en las vacaciones, dos semanas".

Le dijeron que estaba hinchado solamente y Pedrito agregó: "Estuvo padre la vacación, descansé, la pasé muy bien, los extrañé muchísimo".

Como se recordará, Pedrito exhibió en redes sociales durante sus vacaciones en Texas el incidente que pasó allá, pues reveló que enfureció con unos jugadores del Club Pumas de la UNAM, quienes se burlaron de él y su error con la mayonesa.

Y luego el altercado con los futbolistas, eso fue lo mejor... me encontré a dos hombres guapísimos donde desayunaba uno de 1.90 y otro de 1.80, pensé que ni eran... porque hablaban inglés perfecto cuando se levantan y me dicen: 'Oiga señor Pedro Sola, ¿nos podemos sacar una foto con usted?', 'pero claro'", contó Pedrito desatando las risas de todos.

"Eran de la federación mexicana de futbol, que acompañan a los equipos para ver que el hotel y atenciones estén bien", explicó.

El conductor contó que después se encontró al "mero mero de la liga", quien le pidió perdón a nombre de los jugadores pero los justificó diciendo que eran unos "jovencitos", lo que desató su furia de nueva cuenta.

Adolescentes son jovencitos, estos tienen más de 20... No, estos son unos muchachos maleducados, malditos desgraciados (...) y luego me dicen los de la Federación: '¿No quiere ir al futbol?' Ay no... yo odio el futbol", dijo.