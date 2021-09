Arturo Peniche desmiente reconciliación con su esposa; admite que 'reconquista' a alguien más

Ciudad de México.- El pasado 2020, el actor Arturo Peniche reveló que, tras 38 años de matrimonio, había decidido separarse de su esposa, Gaby Ortiz, sin embargo, durante el mes de abril, el interprete de 'Enrique', en Victoria, declaró que se encontraba en el proceso de reconciliación, aunque recientemente desmintió esto.

Durante una entrevista, en la que se encontraba rodeado de diversos medios de comunicación, Arturo Peniche declaró que sus palabras habían sido otras, más encaminadas a la auto reconciliación.

Un día me preguntaron '¿la estás reconquistando?' No, estoy reconquistando a Arturo.

El actor declaró que, cuando se está en una relación tan larga, como la que tuvo con Gaby Ortiz, es posible que haya ciertos descuidos hacia uno mismo, sobre todo cuando se trata de atender bien a la pareja.

A veces por atender tanto a tu pareja o que te atienda tanto tu pareja, dejas de atenderte a ti mismo, entonces también tienes que hacer una introspección como ser humano y decir: bueno, ¿en qué estoy correcto? ¿En qué no estoy correcto? ¿Qué sí me estoy dando? ¿Qué no me estoy dando?