'Gabe', reconocida estrella de TikTok pierde la vida en un accidente automovilístico

Ciudad de México.- Este lunes se informó del fallecimiento del tiktoker Gabriel Salazar, quien era conocido como Gabe, mismo que no pudo resistir la severas lesiones de accidente automovilístico.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Los hechos se dieron en San Antonio, Texas, donde una supuesta falta de atención en el volante provocó que el inflencer perdiera la vida al instante.

Realmente no quiero entrar en detalles porque es muy difícil para nosotros, por el dolor, incluso hablar de lo que pasó", dijo Chris Vazquez.

Cabe mencionar que el influencer de 19 años tenía una cuenta con más de 1.3 millones de seguidores, quienes se han mostrado consternados ante lo ocurrido.

Ya no sé qué es real y qué ya no es real, pero desafortunadamente Gabe pasó (sic) en un accidente automovilístico el 26 de septiembre, no lo podíamos creer en el momento en que nos enteramos", aseguró.