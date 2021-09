¿Humilla a Frida Sofía? Niurka vuelve a defender a Enrique Guzmán y la destrozan: "Vieja metiche"

Ciudad de México.- La famosa vedette cubana Niurka Marcos se entrevistó con diversos medios de comunicación durante su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México y desató polémica pues una vez más volvió a salir en defensa del cantante Enrique Guzmán.

Asimismo, la bailarina conocida como la 'Mujer Escándalo' mostró su postura ante los famosos que tienen problemas fiscales y aclaró que a ella nunca le podrían encontrar nada pues no tiene mucho dinero.

Donde hay mucho billete, con la pena, I´m sorry for everybody, pero van a caer. Entonces, con la pena, todas esas personas que están todo el tiempo presumiendo, pues se exponen a secuestros y a que el SAT les eche el ojo. A mí me tienen que cazar mucho porque soy pobre".