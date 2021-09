Tras confesar ser bisexual y despido de TV Azteca, actriz de Televisa revela terrible secreto

Ciudad de México.- Una famosa actriz y conductora, quien este viernes fue despedida de MasterChef Celebrity en TV Azteca, confesó que sufrió violencia doméstica en el pasado por parte de una expareja.

Se trata de la venezolana y exMiss Universo Alicia Machado, quien en el reality de Telemundo La Casa de los Famosos abrió su corazón y confesó un terrible secreto a la exAcapulco Shore, Manelyk González.

Además, la actriz de Televisa recordó su romance con un galán de telenovelas mexicano, a quien aseguró amó mucho pero era "un mujeriego".

Sin embargo, pese a que todo parecía perfecto, la relación no prosperó ya que no podía dejar de ver a varias mujeres al mismo tiempo y le era infiel.

Machado, quien en el pasado confesó que es bisexual pues ha tenido relaciones tanto con hombres como con mujeres, causó polémica al revelar que ella prefiere que un hombre le mienta y que el problema con ellos no es que sean infieles sino "pend...".

A mí no me gusta un hombre tan sincero, ¿para qué? (...) Era muy mentiroso, a veces lo agradezco, a mi no me gusta un hombre tan sincero, ¿para qué? Si va a mentir, para qué, nunca dejo a un hombre por infiel, lo dejo por pen..., porque me di cuenta, todos los hombres son infieles, el pedo es que no te de tu lugar y tú no te des cuenta. Mientras yo no me dé cuenta, yo estoy feliz. Mientras yo sea la catedral y no me entere de nada a mí me da igual, hasta que yo me entere, porque ese es el problema, a menos que sea una relación abierta", dijo.