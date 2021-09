"Vete de Televisa": Conductora de 'Hoy' arma tremendo berrinche en vivo y la 'corren' del programa

Ciudad de México.- De nueva cuenta la polémica conductora de Hoy Shanik Berman desató la furia de la mayor parte del público de Televisa debido a que volvió a armar un fuerte berrinche en plena transmisión en vivo del programa.

Todo ocurrió debido a que la periodista de espectáculos se lastimó el brazo y no pudo participar en el casting de este lunes en Las Estrellas Bailan en Hoy.

Esta es casi mi despedida porque me lastimé mucho, el brazo y el pecho, casi no puedo hacer nada por el brazo", dijo Shanik desconsolada y llorando durante los ensayos.

Sin embargo, eso no fue lo peor y lo que mayor causó impacto a los televidentes de Las Estrellas fue que Berman no quería que su compañero Nano Ilianovich se presentara en la pista de la mano de otra mujer y le armó una escena de celos en pleno foro.

Me preocupaba mucho que a Nano le pusieran otra pareja y le hice jurar que no se iba a ir con otra y me lo juró pero hoy va bailar con la coreógrafa", explicó Shanik sin pena.