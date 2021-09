Adiós TV Azteca: Tras 10 años, actriz llega a Televisa y conductoras de 'Hoy' la humillan en vivo

Ciudad de México.- Una polémica actriz de TV Azteca, quien fue vista en las instalaciones de Televisa luego de 10 años en el Ajusco, fue el blanco de burlas de parte de Andrea Legarreta y Galilea Montijo, conductoras del programa Hoy.

Bárbara de Regil fue captada en las instalaciones de Televisa San Ángel acompañada de su pareja Fernando Schoenwald, y aunque no reveló el motivo de su visita, causó controversia al hablar de las envidias en el medio y el trabajo en el extranjero.

Al ser cuestionada sobre si le gustaría probar suerte en Hollywood, la actriz de melodramas como Amor Cautivo, Secretos de Familia y Rosario Tijeras reveló:

¡Claro que lo he pensado!, pues ¿cómo no?, mentiría si te dijera 'no', claro, todos tenemos un sueño de crecer en nuestro trabajo, y yo feliz".