Adiós TV Azteca: Tras veto de Televisa, Anette Cuburu abandona foro de 'VLA' ¿y vuelve a 'Hoy'?

Ciudad de México.- La famosa conductora Anette Cuburu, quien estuvo vetada de Televisa y de todas las televisoras hace unos años, abandonó el foro de Venga la Alegría este martes 28 de septiembre y las especulaciones no se han hecho esperar. ¿Regresará a la conducción de Hoy?

Hace un par de años la nacida en Baja California confesó lo mal que la pasó luego que se le cerraran todas las puertas tras ser vetada de todas las empresas por divorciarse del padre de sus hijos, Alejandro Benítez, un alto mando de San Ángel.

El director general de Comercialización de Artistas de Televisa, con quien se casó en 2004 y de quien se separó en el año 2011, pidió a todas las televisoras que no le dieran trabajo a Cuburu luego del divorcio. Fuentes relatan que ella le pidió separarse porque él le habría sido infiel.

Cuando la 'Güera' aún laboraba para Televisa pudo formar parte del matutino de Las Estrellas y tiempo después de dejar la emisión declaró que no había tenido una buena relación con Andrea Legarreta.

Creo que Andrea tiene su forma de ser y no es amiga de todo el mundo, ella decide de quién ser amiga y entre nosotras nunca se dio una amistad... La gente que no quiere ser mi amiga, no tiene por qué serlo, ni lo necesito", dijo en una entrevista para Mara Patricia Castañeda.