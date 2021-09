¡Al borde de la muerte! Tras estar en Televisa, secuestran a polémico conductor de 'Sale el Sol'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, quien hace poco estuvo en Televisa, fue víctima de un secuestro que lo hizo sentir que estaba al borde de la muerte.

El conductor de Imagen Televisión contó cómo fue el terrible hecho que vivió el pasado 18 de septiembre al ser presuntamente privado de la libertad por horas, mismo que resultó ser ¡una broma de mal gusto de parte de Rey Grupero y Pedro Moctezuma!

El presentador de De Primera Mano y Sale el Sol, en entrevista con TVNotas, rompió el silencio sobre la terrible broma que le hicieron ambos personajes y asegura que quiere que paguen pues pensó que iba a morir.

Gustavo, de 56 años de edad, contó que todo sucedió ese día cuando fue citado por ambos en unas oficinas de Polanco para hablar de un late night show donde Infante, supuestamente, sería conductor en el canal de Paramount+.

De repente, hombres armados irrumpieron en el lugar y disfrazados con máscaras de payaso y de hombres lobo se lo llevaron, privándolo de la libertad por varias horas.

Entraron como seis personas, estaban vestidos de negro y con máscaras de payasos y de hombres lobo; venían armados (...) Empezaron a disparar hacia el techo; llegaron directo hacia mí, me taparon la cara con una tela negra, a empujones me sacaron de ahí y me empezaron a amedrentar", contó en exclusiva para la revista.

El conductor aseguró que estaba aterrorizado, pues lo iban amenazando e insultando en el camino: "Me gritaban: 'No te muevas, hijo de la chi...' y más palabras muy fuertes; me metieron creo que a una camioneta y me estuvieron dando vueltas como dos horas, yo estaba cag... del miedo".

El terror fue tanto, que el comunicador confesó que pensó que lo iban a matar y en un punto le pusieron una pistola en la cabeza.

Pensé que me iban a matar, que se trataba de algún enemigo o de algún secuestro. Me decía: 'No conozco a alguien del cártel de las drogas, ¿qué pasa?' No entendía nada, pensé que algún cab... me puso para que me partieran la mad...".

Infante relató cómo fue el momento en el que descubrió que se trataba de una broma: "De pronto me quitaron el trapo negro de la cara y vi a un cab... con una pistola en mi frente; le dije: 'No, no, no, por favor... ¡no me maten!' En ese momento se quitaron las máscaras y me dio un pastelazo el Rey Grupero".

El periodista asegura que rompió en llanto y explotó, insultando al Rey Grupero pues asegura que no se lleva así él como para que le hubiera hecho eso, además de que incluso después de todo, este insistía en que firmara la responsiva para que el video saliera en su programa.

Al otro día me llamó el Rey Grupero, pero lo bloquee, y ahora voy a llegar hasta las últimas consecuencias".

Gustavo comentó que el suceso lo dejó con diarrea y una arritmia cardiaca y no ha podido dormir bien debido a que está sufriendo taquicardias por lo ocurrido, razón por la que asegura los va a demandar.

No tienen mad... estos cab...; o me pagan una buena indemnización o voy a llegar a donde tope, los voy a demandar; si tienen que pagar con cárcel, que lo hagan".

Asegurando que son unos "estúpidos" y que sintió la muerte a cada instante, mencionó que les pedirá una indemnización de 500 mil pesos o si no, los demandará por intento de secuestro.

Pude haber muerto, sentí la muerte a cada instante, por eso les voy a pedir 500 mil pesos si quieren que firme o los demando; pudo ser intento de secuestro, fui privado de mi libertad (...) Yo no me presto a este tipo de tonterías. A mí me van a pagar y no quiero saber nada más de ellos", concluyó.

Ninguno de los involucrados se ha pronunciado sobre el tema hasta el momento.

Fuente: TVNotas e Instagram @reygruperomx y @gainfante