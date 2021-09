Belinda 'estalla' contra quienes critican su relación con Christian Nodal: "No me importa"

Ciudad de México.- La cantante Belinda salió a defender su relación con Christian Nodal, esto en medio de la serie de duros comentarios que critican el famoso noviazgo.

En una reciente entrevista para la revista Caras, la española declaró que decidió dejar de lado las críticas que emiten constantemente por su trabajo y su romance y prefiere concentrarse en su vida más privada.

No me importa lo que digan de mí, mientras yo me sienta cómoda y me sienta feliz ... comparto lo que quiero, pero también hay una parte que es importante quedármela para mí", dijo.