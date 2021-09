Defensa de Laura Bozzo niega que Interpol busque a la conductora tras emitirle supuesta ficha roja

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace unas horas se confirmó que se emitió una ficha roja por parte de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), tras la desaparición de la conductora Laura Bozzo, quien se encuentra en calidad de prófuga de la justicia por un delito fiscal.

Dicha ficha fue solicitada por la Fiscalía General de la República, por lo que en este momento es buscada por las autoridades de los 195 países que integran la organización.

En reciente entrevista para el programa De primera mano, el abogado de la presentadora peruana aseguró que la defensa aún no tiene conocimiento de ello "no se nos notificó que se haya emitido una ficha roja en contra de Laura 'N'", dijo, aunque esto no significa que la misma no esté girada.

Es un tema técnico complicado, estás hablando de una persona con enfermedades diagnosticadas (depresión y enfisema pulmonar) y el propio juez se aprovechó de la posición pública de mi cliente dando la medida cautelar cuando le pudo haber emitido un brazalete o arraigo domiciliario y lo tengo que decir, se ofreció la opción pero no se aceptó".

Ante la incredulidad de los conductores del programa, entre ellos el polémico periodista Gustavo Adolfo Infante, el profesional dijo que desconoce el paradero de su clienta y que además, ignora si ella salió o no del país.

