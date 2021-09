Desde la cárcel, YosStop le hace "regalazo" a su novio: "El amor traspasa cualquier celda"

Ciudad de México.- Gerardo González, novio de la youtuber YosStop, se ha convertido en el contacto entre ella y sus seguidores, desde que fue detenida por la denuncia en su contra por pornografía infantil. Es por ello que a través de unas imágenes subidas a su cuenta de Instagram mostró el regalo que la joven le hizo desde prisión.

Se trata de literalmente "un bote hecho en el bote", como ella misma detalló en una carta, pues en las imágenes se ve una especie de bote tejido con rafia con las iniciales de Yosseline y Gerardo y un corazón en el centro.

Además, la influencer expresó su amor hacia su pareja quien la ha visitado desde que fue encarcelada en el penal de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México, el pasado mes de junio.

En la visita pasada a Yoss me dio este regalazo y una cartita para compartir con ustedes. He de confesar que siento raro hacer esta publicación que habla de mí, sin embargo también les confieso que a pesar del cansancio y desesperación, existe muchísimo amor de por medio que es el verdadero combustible que me motiva día a día", escribió Gerardo.