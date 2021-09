¡Es gay! Exhiben a famoso galán vetado de Televisa y actores con los que saldría "por dinero"

Ciudad de México.- Tras buscar hacerse fama de mujeriego en un reality show, sacan del clóset a un famoso actor de telenovelas que quedó vetado de Televisa el año pasado luego de un fuerte escándalo de violencia y racismo contra una mujer.

Se trata del actor Roberto Romano, quien actualmente participa en el reality de Telemundo La Casa de los Famosos luego de que Televisa lo 'congelara' el año pasado tras hacerse públicos unos mensajes en los que insultaba a una mujer.

Tras quedar fuera del melodrama Imperio de Mentiras por este escándalo, el actor tuvo problemas para mantener activa su carrera luego de que se le cerraran varias puertas laborales, hasta que consiguió estar en el reality, en el cual ha dado de qué hablar por su actitud de mujeriego.

Y esque Romano se ha intentado 'ligar' a varias de sus compañeras, como lo son Alicia Machado y Kimberly Flores, esta última casada con Edwin Luna y quien debido a la intensidad de sus coqueteos, tuvo que abandonar la casa.

Ahora, la revista de espectáculos TVNotas habló con un supuesto amigo del actor, quien les confesó que Romano estaría "jugando una estrategia", pues asegura que en realidad el histrión de 31 años "es gay".

Esta persona les informó que Romano busca ganar el reality principalmente por el dinero ante la falta de trabajo por el escándalo que provocó lo vetaran de Televisa. Como le prometió a los productores del reality que daría de qué hablar, habría armado todo un plan.

El premio de 4 millones de pesos es algo que lo motiva a ir con todo, porque desde 2019 no tenía proyectos en tele y luego menos por la quemada que se dio al pelearse en redes con una mujer, pleito que le costó que lo sacaran de las grabaciones de 'Imperio de mentiras' (2020) y que Televisa lo congelara en lo que se calmaban las cosas. De hecho, asistió al casting de ' Guerreros 2021 ' e igual prometió que daría de qué hablar, pero Televisa aún no le quita el castigo, por eso fue a Telemundo".

Esta fuente declaró que Romano sería un "misógino que no sabe convivir con las mujeres ni tratarlas a pesar de que se hace pasar por galancito; es el típico hombre patán". Además, soltó una bomba, pues aseguró que el actor presuntamente sería gay de clóset.

Se le han conocido mujeres bellas y famosas como pareja, pero está haciendo mal las cosas. Él es gay, le gustan los hombres, pero no ha salido del clóset y no está en sus planes salir nunca. Además, lo que más me molesta, y esto es por lo que he decidido hablar, es que le ha hecho daño a muchas mujeres como lo está haciendo ahora en 'La casa de los famosos'".