"Lárgate chillona": Tras traicionar a Televisa con TV Azteca, 'corren' a conductora de 'VLA'

Ciudad de México.- Las redes sociales enfurecieron contra una conductora de Venga la Alegría por "dramática" y exigieron que la corran del matutino de TV Azteca.

Se trata de la escultural conductora Zelma Cherem, mejor conocida como Curvy por su despampanante figura, pues durante el homenaje que le hicieron a José José a dos años de su muerte en el reality ¡Quiero Cantar!, la conductora rompió en llanto.

Curvy, quien empezó carrera en el CEA de Televisa e incluso estuvo en algunos episodios de La Rosa de Guadalupe en la televisora de San Ángel, no pudo evitar romper en llanto al interpretar Almohada, del famoso intérprete.

Aunque ya conductores le habían pedido que no llorara y que respirara profundo antes de pasar al escenario, a la presentadora se le quebró la voz a mitad de la presentación y las lágrimas empezaron a correr.

Al finalizar su interpretación, Cynthia Rodríguez le preguntó por qué había llorado y Curvy abrió su corazón para confesar que no pudo evitar recordar a su familia con 'El Príncipe de la Canción', ya que en el pasado se ha sincerado sobre la lucha de sus padres contra el alcoholismo y las drogas.

Es que no sé qué me pasa... esque José José me recuerda mucha a mi familia; no quiero estar de llorona, pero es lo que me recuerda. La adicción de José José es la misma que tienen mis padres y me imaginé como mi papá quizás cantándole esta canción a mi mamá en su momento y lo que pasan ellos, por eso que a mí me encanta José José porque se lo que es un anexo, sé lo que es una persona que vive sobredosis y sé que son personas sumamente sensibles", dijo.