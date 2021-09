¡Le dan la espalda! 'Desenmascaran' a Enrique Guzmán y Frida Sofía le da terrible noticia

Ciudad de México.- Enrique Guzmán sufre un duro revés luego de que saliera a la luz que su hija Alejandra Guzmán lo desmintió y aseguró que no tiene nada que ver en la demanda que entabló contra su nieta Frida Sofía, pues el abogado de la joven ya desestimó la demanda del cantante.

El abogado de Frida Sofía, Javier Olea, reveló para el programa De Primera Mano de Imagen Televisión que el Ministerio Público no encontró delito y por esa razón no la llamaron a declarar.

En relación a la denuncia que ellos presentaron por presuntos tocamientos indebidos a Frida cuando era menor de edad, aseguran que están en espera de que la Fiscalía General de la República se apoye en el consulado en Miami para declarar a Frida.

Con esto, están asegurando que "solo están a un trámite burocrático" de ratificar la denuncia y aseguran que no importará si Frida está en Miami para hacerlo.

Y respecto a la denuncia que hizo Enrique contra Frida por violencia intrafamiliar, la defensa de la joven dijo que ni siquiera fue necesario llamarla y que esta demanda está suspendida y archivada.

Tenemos conocimiento que la misma fue ya archivada, el MP no consideró ni necesario llamar a Frida; no tengo certeza documental de esa circunstancia pero entendemos que no encontró el MP ni indicios para mandar llamar a Frida, pues consideró que no había delito".