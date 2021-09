¡Shock en Televisa! Conductora de 'Hoy' exhibe secretito de Carlos Rivera y ¿lo saca del clóset?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la polémica envuelve al cantante y actor Carlos Rivera pues recientemente una famosa conductora del programa Hoy exhibió en vivo un secretito muy bien guardado que tiene el exacadémico.

Desde siempre han surgido especulaciones y rumores sobre las preferencias sexuales del intérprete nacido en Tlaxcala, sobre todo porque ni a él ni a su novia Cynthia Rodríguez les gusta hablar públicamente de su relación y muchos aseguran que la conductora se podría convertir en "la nueva Rebecca de Alba".

Jamás se ha confirmado que el ganador de La Academia sea homosexual, sin embargo, estos rumores siempre han empañado su enorme carrera artística.

Lamentablemente ahora Carlitos está metido en otra polémica a solo unas semanas de que comiencen la nueva temporada de ¿Quién es la máscara? donde funge como investigador.

La periodista Martha Figueroa reveló en una reciente transmisión del matutino de Las Estrellas que supuestamente Rivera puso una condición para aceptar estar en la obra musical José el soñador.

Según contó la conductora de Hoy, el cantante no quiere competencia en este proyecto y por ello habría pedido a los productores que si él aceptaba, no incluirían a alguien más famoso en la puesta en escena.

Carlos no quiere que contraten a otros famosos y que solo sea él", dijo Martha.

Esta no es la primera vez que Carlitos está involucrado en una situación así pues apenas hace un par de semanas aseguró que no le gustaría hacer la bioserie de Vicente Fernández y de ningún otro famoso.

"No son proyectos que a mí me llamen la atención mucho, la verdad. No aceptaría ningún papel que tenga que ver con un artista ya conocido, porque no", dijo el intérprete y algunos lo tacharon de "arrogante".

